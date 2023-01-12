Защитник ЦСКА Дивеев прокомментировал своё возвращение к тренировкам после травмы

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал об эмоциях от возвращения к работе на тренировках после травмы.

«Конечно, очень рад, что снова полноценно тренируюсь в общей группе. Осенью было очень тяжело, хоть я и всё время был рядом с командой, можно сказать, в первом ряду на каждом домашнем матче. Очень хотелось выйти на поле, играть, приносить пользу! Весь отпуск провёл в тренажёрном зале, можно сказать. Готовился к сборам, чтобы полноценно войти в ритм. Сейчас немного непривычно в плане тренировочного процесса — наконец начался полноценный футбол, много интенсивной и беговой работы. Но я счастлив, очень соскучился», — приводит слова Дивеева пресс-служба ЦСКА.

Из-за различных повреждений 23-летний Дивеев пропустил в совокупности 12 матчей ЦСКА в текущем сезоне, сыграв 12 матчей за армейцев в чемпионате и Кубке России, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.