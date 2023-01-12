«Ноттингем Форест» выиграл в серии пенальти у «Вулверхэмптона» и вышел в 1/2 Кубка лиги

Сегодня, 12 января, завершился матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором «Ноттингем Форест» играл с «Вулверхэмптоном». Встреча состоялась на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Стартовый свисток главного арбитра встречи Грэма Скотта прозвучал в 22:45 мск.

В первом тайме «волки» владели преимуществом по владению (69% против 31%) и ударам (6-4), однако счёт в этой встрече открыли именно хозяева. Случилось это на 18-й минуте, когда отличился центральный защитник Вилли Боли. Во втором тайме игра немного выровнялась, но это не уберегло «Ноттингем Форест» от пропущенного гола. На 64-й минуте нападающий Рауль Хименес после передачи новичка клуба Матеуса Куньи сравнял счёт в этой встрече.

После окончания основного времени матча, в котором был зафиксирован счёт 1:1, команды пробили серию послематчевых 11-метровых ударов. Удачливее оказались хозяева, которые обыграли соперника 4:3, а решающий пенальти реализовал Джек Колбэк.