«Марсель» уверенно обыграл «Труа» в матче Лиги 1

Завершился матч 18-го тура французской Лиги 1, в котором «Труа» принимал «Марсель» на стадионе «Стад де л’Об» в Труа. Победу со счётом 2:0 одержали гости.
Счёт на 10-й минуте матча открыл защитник «Марселя» Шансель Мбемба, поразив ворота «Труа» с передачи полузащитника Маттео Гендузи. Гол африканского защитника стал единственным в первом тайме встречи. В самом же начале второй половины матча французский полузащитник Жордан Верету увеличил преимущество гостей, отличившись на 46-й минуте, установив окончательный счёт 0:2.
«Марсель» перед стартом игры занимал третью строчку в турнирной таблице Лиги 1 с 36 набранными очками, «Труа» располагался на 13-м месте с 18 баллами. Отметим, что победный результат не помог «Марселю» подняться на строчку выше.
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