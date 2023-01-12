Гвардиола впервые в карьере проиграл в четвертьфинале внутреннего кубка

Сегодня, 12 января, завершился матч четвертьфинала Кубка английской лиги, в котором «Манчестер Сити» потерпел сенсационное поражение от «Саутгемптона». Как сообщает британское издание The Athletic, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола впервые в своей карьере проиграл со своей командой в 1/4 финала внутренних кубковых соревнований.
Примечательно, что в двух прошлых раундах команда обыграла топ-клуб Англии. Сначала подопечные Гвардиолы без проблем разобрались с «Челси» (2:0), а затем одержали непростую победу над «Ливерпулем» (3:2), который дважды отыгрывался по ходу встречи.
Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт уже в рамках английской Премьер-лиги, когда встретится в дерби с «Манчестер Юнайтед». Игра состоится в субботу, 14 января, начало – в 15:30 мск.
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