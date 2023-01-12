Деян Ловрен дебютировал за «Лион»

Хорватский защитник Деян Ловрен дебютировал в официальном матче в составе французского «Лиона».
В матче чемпионата Франции с «Нантом» хорват вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут, не отметившись результативными действиями. Встреча завершилась вничью — 0:0.
Напомним, Ловрен перешёл в «Лион» из «Зенита».
Ранее сообщалось, что «Зенит» получит за уход Ловрена компенсацию в виде € 2 млн. Контракт 33-летнего хорвата с петербуржцами истекал летом 2023 года.
Хорватский защитник выступал за «Зенит» с 2020 года, перейдя из английского «Ливерпуля». В составе сине-бело-голубых Ловрен провёл 63 матча, забил три мяча и сделал три результативные передачи. Вместе с петербуржцами защитник стал двукратным чемпионом страны и дважды выиграл Суперкубок России.
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