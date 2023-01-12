«Торино» в меньшинстве обыграл «Милан», Миранчука заменили перед овертаймом
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Милан» принимал «Торино». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и закончилась победой гостей со счётом 1:0.
Основное время матча завершилось со счётом 0:0. Отметим, на 70-й минуте «Торино» остался в меньшинстве после удаления защитника Коффи Джиджи. Победный гол в матче на 114-й минуте забил Мишель Ндари Адопо.
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук провёл на поле основное время матча и был заменён на 91-й минуте.
Таким образом, «Торино» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, а «Милан» закончил выступление в турнире.
Действующим победителем турнира является «Интер», который в финальном матче прошлого года обыграл «Ювентус» со счётом 4:2.
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