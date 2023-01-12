Новый главный тренер сборной Португалии Мартинес в ближайшее время встретится с Роналду

Новый главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес в ближайшее время встретится с нападающим Криштиану Роналду, сообщает Maisfutebol.

Отмечается, что специалист уже провёл несколько встреч с португальскими футболистами, чтобы установить с ними первый контакт. Мартинес встретился с португальскими игроками «Валенсии» Тьерри Корреей и Андре Алмейдой, а также с игроками «Бетиса» Руем Силвой и Вильямом Карвалью.

Ожидается, что в ближайшее время Мартинес встретится и с Роналду.

О назначении Мартинеса главным тренером сборной Португалии было объявлено 9 января. На этом посту он сменил Фернанду Сантуша. 37-летний Роналду не объявлял о завершении карьеры в сборной после вылета национальной команды с чемпионата мира 2022 года.

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