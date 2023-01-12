Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» получит скидку при возможном трансфере Педро из «Коринтианса»

«Зенит» получит скидку при возможном трансфере Педро из «Коринтианса»
Комментарии

В соглашении «Зенита» и «Коринтианса» имеется пункт о скидке для петербургского клуба в случае выкупа полузащитника Педро Энрике. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее «Зенит» объявил, что обладает преимущественным правом выкупа 16-летнего футболиста.

«В случае если в бразильский клуб придёт предложение от какого-либо европейского гранда, они обязаны известить «Зенит» и предложить им трансфер игрока за меньшую сумму», — добавил собеседник «Чемпионата».

При этом у футболиста уже есть опция выкупа, прописанная в контракте для всех клубов. Goal.com утверждает, что это € 50 млн.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 42 очка после 17 туров и опережает на шесть очков «Спартак», находящийся на втором месте. В ближайшем матче РПЛ «Зенит» сыграет с «Пари НН».

Новость по теме
Источник: 16-летний Педро — ключевая цель сделки «Зенита» и «Коринтианса»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023