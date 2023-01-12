«Зенит» получит скидку при возможном трансфере Педро из «Коринтианса»

В соглашении «Зенита» и «Коринтианса» имеется пункт о скидке для петербургского клуба в случае выкупа полузащитника Педро Энрике. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Ранее «Зенит» объявил, что обладает преимущественным правом выкупа 16-летнего футболиста.



«В случае если в бразильский клуб придёт предложение от какого-либо европейского гранда, они обязаны известить «Зенит» и предложить им трансфер игрока за меньшую сумму», — добавил собеседник «Чемпионата».



При этом у футболиста уже есть опция выкупа, прописанная в контракте для всех клубов. Goal.com утверждает, что это € 50 млн.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 42 очка после 17 туров и опережает на шесть очков «Спартак», находящийся на втором месте. В ближайшем матче РПЛ «Зенит» сыграет с «Пари НН».