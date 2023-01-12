Роман Широков: «Спартак» популярен, но я бы не сказал, что «Зенит» уступает
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков высказался о дискуссии о том, какая из этих команда популярнее в российском футболе. По мнению Широкова, клуб из Санкт-Петербурга не особо уступает по популярности красно-белым.
«Все определяет не популярность, а результат. «Спартак» популярен, но я бы не сказал, что «Зенит» уступает», — приводит слова Романа Широкова «РБ Спорт».
После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на шесть очков — у питерского клуба 42 балла после 17 матчей.
В следующем туре, который состоится в марте, «Спартак» дома примет «Урал», а «Зенит» на своем поле сыграет с «Пари НН»
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