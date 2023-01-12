Борис Чухлов: Я еще имена старых бразильцев «Зенита» не выучил, а уже новые пришли

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Борис Чухлов высказался о трансфере, согласно которому форвард Юри Алберто остался в «Коринтиансе», туда же отправился вратарь Иван, взамен «Зенит» получил центрального защитника Ренана, полузащитника Ду Кейроса, права на 16-летнего полузащитника Педро. Густаво Мантуан до лета будет играть за сине-бело-голубых.



«Я только знаю, что пресса пишет. Говорят: как скажет Александр Иванович Медведев, так и будет. Надо ему верить. Прочитал еще интервью одного ветерана «Зенита». Он говорит, что всем в клубе занимаются «некомпетентные люди». Но это не мои слова.



Запомнил ли я, кто пришёл из «Зенита» в «Коринтианс» и наоборот? Нет, они там пишут: Алберто ушел, Педро пришел… Я и старых бразильцев еще не всех выучил. А тут уже новые. Кого-то продают, кого-то отдают в аренду. Ничего не поймешь.



Не знаю, кому такая ротация нужна. Я понял одно: «Зениту» был нужен центральный защитник. И они его взяли, правильно?



Думаю, боссы «Зенита» знают больше, чем мы, раз берут 19-летнего парня вместо 33-летнего Ловрена. На них ответственность за решение.



Иван? Так ему не дали толком поиграть. Он играл на Кубке России со «Спартаком», «вытащил» пенальти, благодаря чему «Зенит» выиграл. А в чемпионате я его не видел. Вообще парень статный, высокий. Просто не дали раскрыться. Он увереннее Кержакова и Одоевского. Кержаков всегда какой-то «зажатый», от него уверенность не идет. К тому же ему трудно было общаться с иностранными защитниками «Зенита». Ими же командовать надо.



Да все они в первом матче хорошо играют. Дриусси, вспомните, вышел и забил за «Зенит» два мяча. Потом от него еще долго ждали голов. Выйдут, «выстрелят», а потому начинают осваиваться. Акклиматизация им нужна», — приводит слова Чухлова «РБ Спорт».