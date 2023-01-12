Тихонов оценил шансы «Спартака» в борьбе за чемпионство РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов оценил шансы красно-белых в борьбе за чемпионство в чемпионате России.

«Реально ли бороться за чемпионство? «Спартак» сыграет восемь матчей дома, «Торпедо» и «Химки» — это опять же Москва, Самара — ослабленная Самара в очередной раз. «ПАРИ НН» рядом с Москвой, и единственная тяжелейшая игра — выезд с «Зенитом», где всё определится. У «Спартака» неплохой график, у команды хорошие шансы.

С Кубком что делать? Надо выигрывать. Какое место займет «Спартак» по итогам чемпионата? Первое», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 36 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 6 очков.