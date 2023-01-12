Радченко: если бы бразильцев не было в «Зените, то петербуржцы все равно бы выигрывали РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что клуб из Санкт-Петербурга мог бы добиться успеха и без легионеров из Бразилии.



«Не думаю, что «Зенит» бы стал обычной командой без бразильцев. Если бы их не было в клубе, то петербуржцы все равно бы выигрывали РПЛ и были бы сильнее всех. Выигрывали бы другие российские топ-клубы чемпионат, если бы у них играли зенитовские бразильцы? Не знаю, как они адаптировались бы в других командах», — приводит слова Радченко Metaratings.



Напомним, ранее состоялся трансфер, согласно которому форвард Юри Алберто остался в «Коринтиансе», туда же отправился вратарь Иван, взамен «Зенит» получил центрального защитника Ренана, полузащитника Ду Кейроса, права на 16-летнего полузащитника Педро. Густаво Мантуан до лета будет играть за сине-бело-голубых.