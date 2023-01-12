«Сегодня мы снова увидели лучшего игрока мира». Галтье – о первой игре Месси после ЧМ-2022
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался об аргентинском форварде Лионеле Месси после матча 18-го тура чемпионата Франции с «Анже». (2:0).
«Сегодня мы снова увидели лучшего игрока мира. Лео хотел играть, он вернулся физически здоровым, и когда он с нами на поле, у нас есть гарантированные шансы. Когда Месси с нами, многое меняется. Он счастлив, выиграв единственный титул, которого ему не хватало. Он смог отыграть всю игру, это очень хорошо», — приводит слова Галтье infobae.
В этой встрече аргентинский форвард забил один гол. Данный матч стал первым для Месси после триумфального для сборной Аргентины чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира
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