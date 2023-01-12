«Барселона» хочет в январе подписать Тюрама. На футболиста также претендует «Челси»

Французский форвард мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может перейти в стан «Барселоны». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».



Сине-гранатовые намерены вступить в борьбу за подписание 25-летнего игрока, к которому также проявляет «Челси». Обе команды хотят видеть футболиста в своих рядах в январе 2023 года.



Также утверждается, что над соглашением с французом работает «Интер», однако итальянский клуб хочет оформить сделку лишь летом.



Срок действия нынешнего соглашения Маркуса с «Боруссией» истекает в июне 2023 года.



В текущем сезоне чемпионата Германии Тюрам провёл 15 игр за «Боруссию», в которых забил 10 мячей и отдал три ассиста. Также на его счету два голевых передачи в пяти матчах за сборную Франции на чемпионате мира.

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