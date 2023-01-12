Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» хочет в январе подписать Тюрама. На футболиста также претендует «Челси»

«Барселона» хочет в январе подписать Тюрама. На футболиста также претендует «Челси»
Комментарии

Французский форвард мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может перейти в стан «Барселоны». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

Сине-гранатовые намерены вступить в борьбу за подписание 25-летнего игрока, к которому также проявляет «Челси». Обе команды хотят видеть футболиста в своих рядах в январе 2023 года.

Также утверждается, что над соглашением с французом работает «Интер», однако итальянский клуб хочет оформить сделку лишь летом.

Срок действия нынешнего соглашения Маркуса с «Боруссией» истекает в июне 2023 года.

В текущем сезоне чемпионата Германии Тюрам провёл 15 игр за «Боруссию», в которых забил 10 мячей и отдал три ассиста. Также на его счету два голевых передачи в пяти матчах за сборную Франции на чемпионате мира.

Болельщики встречают сборную Франции в Париже. Видеоролик:

Новость по теме
«Боруссия» готова продать Тюрама в «Челси» за £ 8,5 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023