«Лучше иногда промолчать». Виктор Гончаренко — о скандальном уходе из «Урала»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко не стал отвечать на вопрос о своём скандальном уходе из клуба.
«Мы же с тобой понимаем, что лучше иногда промолчать. Я иногда не понимаю, когда футболисты с возрастом начинают откровенничать. Есть определённые вещи, которые должны оставаться за закрытыми дверями», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
45-летний Гончаренко начал тренерскую карьеру в БАТЭ. С октября 2013 по ноябрь 2014 года специалист возглавлял краснодарскую «Кубань», а с июня по сентябрь 2015-го — «Урал». Главным тренером команды из Екатеринбурга Гончаренко пробыл всего лишь шесть матчей. Позднее в его карьере была «Уфа», свыше четырёх лет он тренировал ЦСКА. С апреля 2021-го по январь 2022-го Гончаренко работал в «Краснодаре».
Полностью интервью с Гончаренко читайте на «Чемпионате» сегодня, 12 января.
- 12 января 2023
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