Семшов заявил, что если убрать бразильцев из «Зенита», то у питерцев будет обычная команда

Экс-футболист «Зенита» Игорь Семшов высказал мнение о том, какой был бы клуб с берегов Невы без бразильских легионеров.
«Я полностью согласен с мнением Мостового, что если бразильцев убрать из «Зенита», то у петербуржцев будет обычная команда. На данный момент южноамериканские футболисты делают основную погоду в клубе. Мы это видели в осенних матчах, когда те же Малком и Клаудиньо в одиночку могли вытащить игру.
Да, наши футболисты помогают в какой-то степени, но пока лидерские качества бразильцев проявляются больше, чем у наших игроков. Если убрать легионеров, то, может быть, кто-то из российских футболистов станет лидером. Но, к сожалению, без бразильцев «Зенит» так ярко выступать не будет», – цитирует Мостового Metaratings.ru.
В составе питерцев в этом езоне выступали семь бразильцев: Иван Куарежма, Родригао, Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан и Малком. В 2023 году состав сине-бело-голубых пополнят как минимум ещё два представителя Бразилии – Роберт Ренан и Ду Кейрос.
- 12 января 2023
-
08:30
-
08:30
-
08:25
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:25
-
07:01
-
07:00
-
06:21
-
06:13
-
06:03
-
05:25
-
04:55
-
04:54
-
04:45
-
04:34
-
04:32
-
03:48
-
03:43
-
03:41
-
03:39
-
02:50
-
02:47
-
02:25
-
02:06
-
01:51
-
01:50
-
01:34
-
01:25
-
01:12
-
00:58
-
00:54
-
00:54
-
00:53