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Лещук заявил, что вторую часть нынешнего сезона Захарян проведёт намного лучше

Лещук заявил, что вторую часть нынешнего сезона Захарян проведёт намного лучше
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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук выразил мнение, что хавбек бело-голубых Арсен Захарян во второй части сезона будет выглядеть ярче.

«В начале, может быть, ему мешали разговоры про «Челси», но сейчас, думаю, он прекрасно понимает, что нужно дальше играть и доказывать, чтобы тебя забрали туда. Возможно, в начале на Арсене вся эта шумиха сказывалась — и был небольшой спад. Но надо понимать, что играть на хорошем уровне всегда очень тяжело. Спады бывают у всех. Думаю, вторую часть чемпионата он выдаст лучше», — цитирует Лещука «Матч ТВ».

Захарян в нынешнем сезоне чемпионата России сыграл 16 матчей, забив два гола и отдав пять передач. Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» по-прежнему хочет заполучить игрока, а сам 19-летний футболист тоже заинтересован в переходе в лондонскую команду. Летом 2022 года синие были готовы приобрести россиянина, однако осуществить трансфер не удалось из-за невозможности перевести денежные средства в условиях санкций.

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