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Ляказетт провёл свой 500-й матч на клубном уровне

Ляказетт провёл свой 500-й матч на клубном уровне
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В матче 18-го тура Лиги 1 «Лион» играл в гостях с «Нантом». Встреча закончилась безголевой ничьей — 0:0.

Эта встреча стал 500-й в карьере на клубном уровне для форварда «ткачей» Александра Ляказетта. Об этом сообщает Opta Jean в своём «твиттере».

Большую часть из них он провёл в составе «Лиона» — речь идёт о 294 играх во всех соревнованиях. Ещё 206 матчей с учётом всех турниров 31-летний игрок провёл в составе лондонского «Арсенала», за который выступал с 2017 по 2022 год. В общей сложности в ходе своей клубной карьеры футболист отметился 210 точными ударами.

В нынешнем сезоне на счету Ляказетта уже 10 голов. Нападающий является лучшим голеадором «Лиона».

«Лион» с 25 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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