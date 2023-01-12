Ляказетт провёл свой 500-й матч на клубном уровне

В матче 18-го тура Лиги 1 «Лион» играл в гостях с «Нантом». Встреча закончилась безголевой ничьей — 0:0.
Эта встреча стал 500-й в карьере на клубном уровне для форварда «ткачей» Александра Ляказетта. Об этом сообщает Opta Jean в своём «твиттере».
Большую часть из них он провёл в составе «Лиона» — речь идёт о 294 играх во всех соревнованиях. Ещё 206 матчей с учётом всех турниров 31-летний игрок провёл в составе лондонского «Арсенала», за который выступал с 2017 по 2022 год. В общей сложности в ходе своей клубной карьеры футболист отметился 210 точными ударами.
В нынешнем сезоне на счету Ляказетта уже 10 голов. Нападающий является лучшим голеадором «Лиона».
«Лион» с 25 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции.
Фанаты «Лиона» празднуют «Золотой мяч» Бензема. Видеоролик:
- 12 января 2023
-
08:30
-
08:30
-
08:25
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:25
-
07:01
-
07:00
-
06:21
-
06:13
-
06:03
-
05:25
-
04:55
-
04:54
-
04:45
-
04:34
-
04:32
-
03:48
-
03:43
-
03:41
-
03:39
-
02:50
-
02:47
-
02:25
-
02:06
-
01:51
-
01:50
-
01:34
-
01:25
-
01:12
-
00:58
-
00:54
-
00:54
-
00:53