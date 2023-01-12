Ляказетт провёл свой 500-й матч на клубном уровне

В матче 18-го тура Лиги 1 «Лион» играл в гостях с «Нантом». Встреча закончилась безголевой ничьей — 0:0.



Эта встреча стал 500-й в карьере на клубном уровне для форварда «ткачей» Александра Ляказетта. Об этом сообщает Opta Jean в своём «твиттере».



Большую часть из них он провёл в составе «Лиона» — речь идёт о 294 играх во всех соревнованиях. Ещё 206 матчей с учётом всех турниров 31-летний игрок провёл в составе лондонского «Арсенала», за который выступал с 2017 по 2022 год. В общей сложности в ходе своей клубной карьеры футболист отметился 210 точными ударами.



В нынешнем сезоне на счету Ляказетта уже 10 голов. Нападающий является лучшим голеадором «Лиона».

«Лион» с 25 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Фанаты «Лиона» празднуют «Золотой мяч» Бензема. Видеоролик: