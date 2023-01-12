Вратарь «Саутгемптона»: этот успех должен помочь и в АПЛ

Сегодня, 11 января, состоялся поединок 1/4 финала Кубка лиги, в котором «Саутгемптон» сыграл с «Манчестер Сити». Игра прошла на арене «Сент-Мэри» в Саутгемптоне.

«Святые» сумели одержать сенсационную победу со счётом 2:0. Голкипер «Саутгемптона» Гэвин Базуну прокомментировал итоги матча, выразив мнение, что этот успех должен помочь команде и в английском чемпионате, где «Саутгемптон» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице.

«Это огромный успех. Для всего клуба. Мы очень работали для этого с новым наставником. Мы хотим прослыть командой, против которой трудно играть. Выражаю надежду на то, что этот результат поможет нам выступать увереннее и в чемпионате страны», — цитирует слова Базуну Sky Sports.

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