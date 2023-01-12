Первый гол Месси после ЧМ, неудачная игра Овечкина. Главное к утру

Аргентинский нападающий «Пари-Сен Жермен» Лионель Месси забил свой первый гол на клубном уровне после победы на чемпионате мира 2022 года, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл неудачный матч в Национальной хоккейной лиге, мадридский «Реал» вышел в финал Суперкубка Испании. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Гол Месси в первом матче после ЧМ помог «ПСЖ» обыграть «Анже».
2. «Филадельфия» переиграла «Вашингтон», у Александра Овечкина — «-2».
3. «Реал» в серии пенальти обыграл «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании.
4. «Саутгемптон» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Кубка лиги.
5. Умар Нурмагомедов объяснил, почему Хабиб решил покинуть MMA.
6. «Торино» в меньшинстве обыграл «Милан», Миранчука заменили перед овертаймом.
7. Бензема повторил рекорд Месси в Суперкубке Испании.
8. Globo: «Зенит» завладел 55% прав на Ренана. Клуб получит процент с продажи Ивана.
9. Российские теннисисты узнали соперников на старте Australian Open.
10. Хачанов уступил Дрэйперу и не смог пробиться в 1/2 финала Аделаиды-2.
- 12 января 2023
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