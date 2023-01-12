«Слушай, ты нормальный или нет?» Гончаренко рассказал, почему «Урал» расстался с Уруновым

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко объяснил, почему полузащитник сборной Узбекистана Остон Урунов покинул клуб.

«Остон сам себя спалил. У нас был матч в гостях с «Сочи». Урунов был в раздевалке, разминался, все готовились к игре. Вдруг ― он взрывается, начинает бегать по всей раздевалке. Я думаю: «Что случилось?» А он всё бегает, ругается, потом подлетает ко мне и говорит: «Меня нет в протоколе на матч! Мне друзья прислали. Вот, посмотрите! Чего вы меня тогда взяли сюда?» Я ему: «Слушай, ты нормальный или нет? Все, кто в раздевалке, заявлены на игру. Ты кому веришь? Мне или другу, который тебе это прислал». Остон реально был в заявке, но в запасе, а ему друг что-то непонятное прислал. Но после такого эмоционального взрыва я понимал, что он уже не готов к матчу.



На следующий день после той игры с «Сочи» сказал Григорию Викторовичу, что, по моему мнению, его надо отправить. А он мне: «Ну считаешь ― отправляй». Мы и отправили. Остон нормально отреагировал, никаких криков и возмущений не было. Я объяснил ситуацию: «Тебе надо играть, а я тебе этого не гарантирую», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Виктором Гончаренко читайте на «Чемпионате»: