Ульянов: у «Локомотива» нет денег на покупки игроков? Это неправда
Поделиться
Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал слухи об отсутствии денег на трансферы в бюджете железнодорожников. Ранее в СМИ и телеграм-каналах появлялась информация, что у «Локомотива» больше нет денег на приобретение футболистов в зимнее трансферное окно.
«У «Локомотива» нет денег на покупки игроков? Нет, это неправда. Во‑первых, у нас всё нормально с финансами. И, во‑вторых, в аренду игроков мы ищем только потому, что «длинный» трансфер в текущей обстановке будет слишком рискованным. Мы не хотим попасть в ситуацию, когда человек подписывает полноценный контракт, а потом в один прекрасный день собирает вещи и уезжает», — приводит слова Дмитрия Ульянова «Матч ТВ».
Комментарии
- 12 января 2023
-
09:59
-
09:58
-
09:51
-
09:46
-
09:36
-
09:30
-
09:18
-
09:15
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:30
-
08:25
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:25
-
07:01
-
07:00
-
06:21
-
06:13
-
06:03
-
05:25
-
04:55
-
04:54
-
04:45
-
04:34
-
04:32
-
03:48
-
03:43
-
03:41
-
03:39
-
02:50
-
02:47
Партнерский контент