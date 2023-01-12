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Ульянов: у «Локомотива» нет денег на покупки игроков? Это неправда

Ульянов: у «Локомотива» нет денег на покупки игроков? Это неправда
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Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал слухи об отсутствии денег на трансферы в бюджете железнодорожников. Ранее в СМИ и телеграм-каналах появлялась информация, что у «Локомотива» больше нет денег на приобретение футболистов в зимнее трансферное окно.

«У «Локомотива» нет денег на покупки игроков? Нет, это неправда. Во‑первых, у нас всё нормально с финансами. И, во‑вторых, в аренду игроков мы ищем только потому, что «длинный» трансфер в текущей обстановке будет слишком рискованным. Мы не хотим попасть в ситуацию, когда человек подписывает полноценный контракт, а потом в один прекрасный день собирает вещи и уезжает», — приводит слова Дмитрия Ульянова «Матч ТВ».

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Источник: Самошников подписал контракт с «Локомотивом» на три года
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