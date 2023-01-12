Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» получил почти 100% прав на бразильца Ренана

«Зенит» получил почти 100% прав на бразильца Ренана
Комментарии

«Зенит» заполучил большую часть прав на защитника Роберта Ренана. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в бразильских СМИ сообщалось, что у «Коринтианса» останется около 20% прав на футболиста. Как сообщил источник «Чемпионата», эти цифры преувеличены.

Напомним, нападающий «Зенита» Юри Алберто, выступавший на правах аренды за «Коринтианс», стал игроком бразильского клуба на полноценной основе. Ренан отправился в обратную сторону в «Зенит», подписав контракт на пять сезонов. Полузащитник Ду Кейрос также подписал контракт с сине-бело-голубыми на пять лет, но перейдёт в команду летом 2023 года. Также «Зенитом» досрочно была прекращена аренда голкипера «Коринтианса» Ивана.

«Зенит» изящно закупился в Бразилии. Дело не в именах, а в будущей выгоде «Зенит» изящно закупился в Бразилии. Дело не в именах, а в будущей выгоде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023