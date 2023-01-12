«Зенит» получил почти 100% прав на бразильца Ренана

«Зенит» заполучил большую часть прав на защитника Роберта Ренана. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Ранее в бразильских СМИ сообщалось, что у «Коринтианса» останется около 20% прав на футболиста. Как сообщил источник «Чемпионата», эти цифры преувеличены.



Напомним, нападающий «Зенита» Юри Алберто, выступавший на правах аренды за «Коринтианс», стал игроком бразильского клуба на полноценной основе. Ренан отправился в обратную сторону в «Зенит», подписав контракт на пять сезонов. Полузащитник Ду Кейрос также подписал контракт с сине-бело-голубыми на пять лет, но перейдёт в команду летом 2023 года. Также «Зенитом» досрочно была прекращена аренда голкипера «Коринтианса» Ивана.