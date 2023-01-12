«Зенит» получил почти 100% прав на бразильца Ренана
Поделиться
«Зенит» заполучил большую часть прав на защитника Роберта Ренана. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее в бразильских СМИ сообщалось, что у «Коринтианса» останется около 20% прав на футболиста. Как сообщил источник «Чемпионата», эти цифры преувеличены.
Напомним, нападающий «Зенита» Юри Алберто, выступавший на правах аренды за «Коринтианс», стал игроком бразильского клуба на полноценной основе. Ренан отправился в обратную сторону в «Зенит», подписав контракт на пять сезонов. Полузащитник Ду Кейрос также подписал контракт с сине-бело-голубыми на пять лет, но перейдёт в команду летом 2023 года. Также «Зенитом» досрочно была прекращена аренда голкипера «Коринтианса» Ивана.
Комментарии
- 12 января 2023
-
11:40
-
11:37
-
11:29
-
11:27
-
11:24
-
11:21
-
11:20
-
11:16
-
11:15
-
11:14
-
11:10
-
10:58
-
10:47
-
10:40
-
10:33
-
10:32
-
10:25
-
10:21
-
10:10
-
09:59
-
09:58
-
09:51
-
09:46
-
09:36
-
09:30
-
09:18
-
09:15
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:30
-
08:25
-
08:00
-
07:45
Партнерский контент