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Лещук: Нойер — лучший вратарь мира. Но на ЧМ-2022 Германия мало думала о футболе

Лещук: Нойер — лучший вратарь мира. Но на ЧМ-2022 Германия мало думала о футболе
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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как следил за матчами чемпионата мира — 2022. Также он признался, что считает Мануэля Нойера лучшим голкипером в мире, но подчеркнул, что сборная Германии провалилась на ЧМ-2022 из-за отвлечения на нефутбольные вещи.

«Не так много смотрю футбола в целом, поэтому за матчами ЧМ следил выборочно. Если честно, ожидал большего. От прошлых турниров в памяти осталось больше вратарских сейвов. А на этом ЧМ какие‑то суперспасения тяжело вспомнить.

Кто для меня лучший вратарь мира? Если в общем говорить — Нойер. Но на ЧМ вся [немецкая] команда сыграла не очень хорошо. По другим причинам. Было очень много политических высказываний, радужные повязки и так далее. Считаю, это отвлекало их. И о футболе они мало думали», — приводит слова Лещука «Матч ТВ».

Напомним, на ЧМ-2022 сборная Германии не смогла выйти из группы, зато запомнилась рядом общественно-политических акций. В частности, немцы протестовали против запрета носить радужные повязки.

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