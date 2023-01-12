Гончаренко: не могу представить, что мы все можем быть врагами с украинским народом

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказал мнение о российском футболе в текущей политической ситуации в стране.



«Как российскому футболу жить в нынешней ситуации? Главное, чтобы все события побыстрее закончились. Потому что как я могу отделять россиян Шатова, Газинского от белорусов Филипенко и Ермаковича и от украинцев Кулакова и Эммерсона? Для меня они все люди. Я не могу их разделить. Я не могу представить, что мы все можем быть врагами с украинским народом, как и с белорусским. Для меня это ненормально. Я же хорошо помню СССР. У меня вообще мой первый полёт на самолёте был по маршруту Геленджик—Донецк—Киев. Поэтому для меня это всё не вяжется одно с другим», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Виктором Гончаренко читайте на «Чемпионате»: