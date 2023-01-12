Один из бразильских клубов может приехать на детский турнир в Петербурге

Один из бразильских клубов планирует посетить детский турнир памяти Морозова, который пройдёт летом 2023 года в Петербурге. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сейчас в «Зените» ожидают финального подтверждения, чтобы официально объявить об этом.



Это стало возможным благодаря договорённостям руководства «Зенита» во время недавней поездки в Бразилию.



Напомним, руководство санкт-петербургского клуба договорилось, что нападающий Юри Алберто, выступавший на правах аренды за «Коринтианс», стал игроком бразильского клуба на полноценной основе. В «Зенит» отправились защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос. Сине-бело-голубые также получат 50% от следующей продажи Алберто.