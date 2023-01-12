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Грэм Поттер рассказал о разговоре с лидерами раздевалки «Челси»

Грэм Поттер рассказал о разговоре с лидерами раздевалки «Челси»
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, что поговорил с опытными игроками команды о текущем положении синих. «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«Во вторник я подробно поговорил с Тьяго (Силвой. — Прим. «Чемпионата»), Аспи (Аспиликуэтой. — Прим. «Чемпионата»), Жоржи (Жоржиньо. — Прим. «Чемпионата») и Ковой (Ковачичем. — Прим. «Чемпионата»), получился действительно хороший разговор.

Они снова проявили свои человеческие качества. Они честны. Они хорошо формулируют свои опасения, выражают свой позитив, обозначают свою ответственность. Вот почему я думаю, что мы находимся в том месте, где можем двигаться вперёд. Это опытная команда.

Игроки честны, они хотят взять на себя ответственность. Они хотят совершенствоваться, хотят побеждать. Нам во многом повезло. В то же время мы переживаем трудный момент, и это проблемы, которые затрагивают и игроков. Они люди. Я знаю, что им платят за то, чтобы они выполняли свою работу, но они не роботы. На них всё ещё влияют результаты и переходный этап в клубе, но я действительно впечатлён ими», — приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».

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