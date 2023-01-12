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«Я ещё никогда не был так счастлив выставить себя дураком». Морган — об игре «Арсенала»

«Я ещё никогда не был так счастлив выставить себя дураком». Морган — об игре «Арсенала»
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Известный журналист, болельщик «Арсенала» Пирс Морган прокомментировал работу Микеля Артеты на посту главного тренера «канониров».

«Во-первых, я был совершенно неправ насчёт Артеты. Ещё более приятно, что я также был совершенно неправ насчёт «шпор» и Конте. Поскольку в это воскресенье «Арсенал» сыграет в дерби с «Тоттенхэмом», я рад признать, что никогда ещё не был так счастлив выставить себя дураком.

Смотреть на превращение «Арсенала» из посредственного клуба в середине таблицы в по-настоящему конкурентоспособную команду — ошеломляюще. И всё дело в Артете, который, будь моя воля, восемь месяцев назад был бы уволен. Испанец показал, что у него определённо есть то, что нужно, и мы видели его прогресс своими глазами в документальном сериале от Amazon», — приводит слова Моргана The Sun.

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