«Локомотив» начал подготовку ко второй части сезона в ОАЭ

Московский «Локомотив» начал подготовку ко второй части сезона на первом тренировочном сборе в ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Команда Михаила Галактионова вышла на первую тренировку в 2023 году.

«Локомотив» проводит первую тренировку в 2023 году

Первый сбор железнодорожников проходит с 11 по 22 января. Второй этап подготовки запланирован с 26 января по 6 февраля, третий — с 10 по 20 февраля. На зимних учебно-тренировочных сборах «Локомотив» проведёт семь товарищеских матчей. В первой встрече железнодорожники сыграют с узбекским «Бунёдкором». Матч пройдёт в среду, 18 января. Начало игры — в 16:30 мск.

«Локомотив» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 13 очков после 17 проведённых матчей.