«Урал» объявил расписание матчей на зимних сборах

Пресс-служба «Урала» объявила расписание матчей основной команды на предстоящих зимних сборах, которые пройдут в Дубае и продлятся до середины февраля.

Расписание матчей «Урала» на предстоящих сборах:

«Урал» — «Ботев» (Болгария) — 25 января;

«Урал» — «Левски» София (Болгария) — 31 января;

«Урал» — «Зенит» — два матча: 6 и 14 февраля;

«Урал» — «Локомотив» — 12 февраля;

«Урал» — «Арарат» (Армения) — два матча: 5 и 18 февраля.

Напомним, «Урал» набрал 21 очко в 17 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны «Зенит» (42). Первые официальные матчи после возобновления сезона «Урал» сыграет в Кубке России 22 и 27 февраля.