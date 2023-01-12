«Урал» объявил расписание матчей на зимних сборах
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Пресс-служба «Урала» объявила расписание матчей основной команды на предстоящих зимних сборах, которые пройдут в Дубае и продлятся до середины февраля.
Расписание матчей «Урала» на предстоящих сборах:
- «Урал» — «Ботев» (Болгария) — 25 января;
- «Урал» — «Левски» София (Болгария) — 31 января;
- «Урал» — «Зенит» — два матча: 6 и 14 февраля;
- «Урал» — «Локомотив» — 12 февраля;
- «Урал» — «Арарат» (Армения) — два матча: 5 и 18 февраля.
Напомним, «Урал» набрал 21 очко в 17 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны «Зенит» (42). Первые официальные матчи после возобновления сезона «Урал» сыграет в Кубке России 22 и 27 февраля.
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