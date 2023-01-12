Галтье: благодарю болельщиков «ПСЖ» за приветствие Месси. Это согревает его сердце

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал возвращение в состав аргентинского форварда Лионеля Месси в матче 18-го тура чемпионата Франции с «Анже» (2:0).
«Благодарю болельщиков за то, что они поприветствовали Лео. Поверьте, это согревает его сердце. Лео хорошо восстановился, он провёл с нами много занятий. Он кажется спокойным, лёгким, готовым на физическом уровне. Очевидно, с Лео или без него, у нашей команды другое лицо.
Я разговаривал с ним в перерыве и по ходу матча, чтобы узнать, как он себя чувствует физически. Для него было важно снова сыграть, а для команды найти Лео в центре матча», — приводит слова Галтье Sportskeeda.
В прошедшей встрече 35-летний форвард забил один гол. Данный матч стал первым для Месси после триумфального для сборной Аргентины чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Какие рекорды Роналду может побить Месси:
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