Абаскаль объяснил, когда будет принято решение о поездке Промеса на сбор «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об участии нападающего красно-белых Квинси Промеса в зимних тренировочных сборах. Сегодня, 12 января, команда проходит медицинское тестирование.
«Что касается Промеса, то он с нами, проходит тестирование. Решение по нему, как и по остальным игрокам, будет принято по итогам тестов. Равно и по всем трансферам будет принято решение после этого. Списки тех, кто летит на первый сбор, скоро будут опубликованы.
По Промесу не принято никакого решения. Сейчас он готовится к тестированиям. Все решения, повторюсь, будут приняты после сегодняшнего дня. Даже те, кто не поедет на сборы, будут доступны для клуба здесь.
Мы говорим о всех игроках: Джикия, Соболев, Промес — все равны. За этот период игроки работали, мы будем смотреть, есть ли у кого-то лишний вес и так далее. Если эти моменты не позволят игрокам участвовать в сборах, то они получат индивидуальную программу», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее сообщалось, что Промес может пропустить первый сбор красно-белых в Эмиратах, который пройдёт с 13 по 27 января.
После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на шесть очков.
- 12 января 2023
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