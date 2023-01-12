Абаскаль отреагировал на новость, что Промеса заподозрили в передаче денег наркоторговцу

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о ситуации с возможным уголовным преследованием нидерландского форварда красно-белых Квинси Промеса.



«Есть факты подтверждённые, есть неподтверждённые. Когда будут какие-то подтверждённые факты об уголовном деле Квинси Промеса, то мы сможем это обсуждать. Сейчас это только домыслы СМИ», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, после 17 туров набрав 36 очков. Красно-белые перед возобновлением сезона проведут три сбора: в ОАЭ (с 13 по 27 января, а также с 30 января по 11 февраля), а затем заключительный, третий зимний сбор в турецком Белеке.