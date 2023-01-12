Абаскаль: говорил ли с Промесом? Думаете, я тот тренер, который не общается с игроками?

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на вопрос о криминальном деле нападающего Квинси Промеса. Ранее Промеса заподозрили в передаче денег наркоторговцу.

«Говорил ли я с Промесом об этой ситуации? А вы думаете, что я тот тренер, который не общается со своими игроками? Вся информация должна сообщаться своевременно. Сейчас мы с вами собрались, чтобы поздравить друг друга с Новым годом. Для больших бесед сейчас не лучшее время.



У нас есть формат работы, которому мы продолжим следовать. Мы решаем, кто, когда и что говорит. Сегодня не тот момент, чтобы развивать тему с Квинси. Сегодня нужно работать на благо команды. Даже я не знаю, кто поедет на сборы. Когда будут конкретные факты, мы обязательно пообщаемся», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.