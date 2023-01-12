Абаскаль объяснил, почему некоторые игроки «Спартака» могут не поехать на первый сбор

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Кристофером Мартинсом Перейрой, а также другими травмированными футболистами.
«Решение по Мартинсу тоже будет принято после тестирований. Мы хотим предоставить игрокам максимально хорошие условия для восстановления. Если мы не можем гарантировать этого в Дубае, то для кого-то будет лучше остаться здесь. Завтра мы уже вылетаем, список будет скоро», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, Мартинс получил травму бедра в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2) и выбыл на длительный срок. «Спартак» перед возобновлением сезона проведёт три зимних сбора: в ОАЭ (с 13 по 27 января, а также с 30 января по 11 февраля), а затем заключительный в турецком Белеке.
- 12 января 2023
-
11:42
-
11:40
-
11:37
-
11:29
-
11:27
-
11:24
-
11:21
-
11:20
-
11:16
-
11:15
-
11:14
-
11:10
-
10:58
-
10:47
-
10:40
-
10:33
-
10:32
-
10:25
-
10:21
-
10:10
-
09:59
-
09:58
-
09:51
-
09:46
-
09:36
-
09:30
-
09:18
-
09:15
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:30
-
08:25
-
08:00