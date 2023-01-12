Абаскаль объяснил, почему некоторые игроки «Спартака» могут не поехать на первый сбор

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Кристофером Мартинсом Перейрой, а также другими травмированными футболистами.



«Решение по Мартинсу тоже будет принято после тестирований. Мы хотим предоставить игрокам максимально хорошие условия для восстановления. Если мы не можем гарантировать этого в Дубае, то для кого-то будет лучше остаться здесь. Завтра мы уже вылетаем, список будет скоро», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, Мартинс получил травму бедра в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2) и выбыл на длительный срок. «Спартак» перед возобновлением сезона проведёт три зимних сбора: в ОАЭ (с 13 по 27 января, а также с 30 января по 11 февраля), а затем заключительный в турецком Белеке.