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Абаскаль объяснил, почему некоторые игроки «Спартака» могут не поехать на первый сбор

Абаскаль объяснил, почему некоторые игроки «Спартака» могут не поехать на первый сбор
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Кристофером Мартинсом Перейрой, а также другими травмированными футболистами.

«Решение по Мартинсу тоже будет принято после тестирований. Мы хотим предоставить игрокам максимально хорошие условия для восстановления. Если мы не можем гарантировать этого в Дубае, то для кого-то будет лучше остаться здесь. Завтра мы уже вылетаем, список будет скоро», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Мартинс получил травму бедра в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2) и выбыл на длительный срок. «Спартак» перед возобновлением сезона проведёт три зимних сбора: в ОАЭ (с 13 по 27 января, а также с 30 января по 11 февраля), а затем заключительный в турецком Белеке.

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