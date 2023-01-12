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Главный тренер «Спартака» заявил, что Промес прошёл медосмотр с командой

Главный тренер «Спартака» заявил, что Промес прошёл медосмотр с командой
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что нападающий красно-белых Квинси Промес прошёл медосмотр с командой. Сегодня, 12 января, игроки «Спартака» проходят медицинское тестирование.

«Почему Промеса не было на медосмотре? Если вы его не видели, не значит, что его не было. Он не пропускал обследование», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что Промес может пропустить первый сбор красно-белых в Эмиратах, который пройдёт с 13 по 27 января.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 36 очков. От лидирующего санкт-петербургского «Зенита» команда отстаёт на шесть очков.

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