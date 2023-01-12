Гончаренко: хочется, чтобы ситуация в мире стала лучше. Люди гибнут — это самое ужасное

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко ответил на вопрос о своей главной мечте.



«Главная мечта? Главная личная со мной останется. А так больше всего хочется, чтобы ситуация в мире стала лучше, чтобы всё закончилось, потому что люди гибнут. А это самое ужасное», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Урал» Виктора Гончаренко завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 21 очко после 17 проведённых матчей. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» — у команды Сергея Семака 42 заработанных очка. В матче 18-го тура РПЛ «Урал» встретится с московским «Спартаком» 4 марта.

Полностью интервью с Виктором Гончаренко читайте на «Чемпионате»: