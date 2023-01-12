Саудовский «Аль-Хиляль» хочет подписать Месси и предложить ему зарплату в € 280 млн в год

Саудовский «Аль-Хиляль» хочет заключить соглашение с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo.
Клуб может сделать предложение форварду в размере € 280 млн в год. Контракт Месси с «ПСЖ» действует до конца этого сезона, французы ведут переговоры о продлении соглашения. В случае если аргентинец согласится на переход в «Аль-Хиляль», то большая часть сделки будет профинансирована государством.
В Саудовской Аравии надеются, что подписание Месси и состоявшийся переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср» повысят интерес к лиге. А это увеличит шансы страны принять чемпионат мира 2030 года. «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» — главное дерби Саудовской Аравии. «Здесь это считается «эль класико». Мы называем это «Эр-Риядское дерби», — отмечает один из источников.
Отметим, что Месси является туристическим послом Саудовской Аравии. Он уже посещал страну в мае 2022 года.
Какие рекорды Роналду может побить Месси:
- 12 января 2023
-
13:10
-
13:09
-
13:03
-
12:50
-
12:40
-
12:25
-
12:23
-
12:10
-
12:09
-
12:00
-
11:57
-
11:47
-
11:45
-
11:42
-
11:40
-
11:37
-
11:29
-
11:27
-
11:24
-
11:21
-
11:20
-
11:16
-
11:15
-
11:14
-
11:10
-
10:58
-
10:47
-
10:40
-
10:33
-
10:32
-
10:25
-
10:21
-
10:10
-
09:59
-
09:58