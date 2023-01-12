Саудовский «Аль-Хиляль» хочет подписать Месси и предложить ему зарплату в € 280 млн в год

Саудовский «Аль-Хиляль» хочет заключить соглашение с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo.



Клуб может сделать предложение форварду в размере € 280 млн в год. Контракт Месси с «ПСЖ» действует до конца этого сезона, французы ведут переговоры о продлении соглашения. В случае если аргентинец согласится на переход в «Аль-Хиляль», то большая часть сделки будет профинансирована государством.



В Саудовской Аравии надеются, что подписание Месси и состоявшийся переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср» повысят интерес к лиге. А это увеличит шансы страны принять чемпионат мира 2030 года. «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» — главное дерби Саудовской Аравии. «Здесь это считается «эль класико». Мы называем это «Эр-Риядское дерби», — отмечает один из источников.



Отметим, что Месси является туристическим послом Саудовской Аравии. Он уже посещал страну в мае 2022 года.

Какие рекорды Роналду может побить Месси: