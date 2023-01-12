Главный тренер «Спартака» Абаскаль: реально ли догнать «Зенит»? Не живу завтрашним днём

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос журналистов о чемпионской гонке с «Зенитом». Напомним, уже завтра, 13 января, красно-белые начнут первый зимний сбор, который пройдёт в ОАЭ.
«Реально ли догнать «Зенит»? Не живу завтрашним днём. Наш приоритет — Дубай. Мы не должны сравнивать себя с другими, чтобы не потерять реальную картину. Надо трезво оценивать только себя», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на шесть очков — у питерского клуба 42 очка после 17 матчей.
В следующем туре РПЛ, который состоится в марте, «Спартак» дома примет «Урал», а «Зенит» на своём поле сыграет с «Пари НН».
- 12 января 2023
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