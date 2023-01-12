Вегорст прибудет в расположение «Манчестер Юнайтед» в течение недели

Нидерландский нападающий Ваут Вегорст приедет в Манчестер, чтобы завершить переход в «Манчестер Юнайтед», в течение недели. Достигнуто соглашение между клубами. Об этом сообщил журналист Санти Ауна. Футболист, права на которого принадлежат «Бёрнли», находится в аренде в турецком «Бешикташе».

«Полное согласие между «Бешикташем», «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли» по Вауту Вегорсту. Нападающий должен прибыть в течение недели для оформления перехода в «Манчестер Юнайтед», — написал Санти Ауна в «Твиттере».

Ваут Вегорст в 18 матчах нынешнего сезона забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. На чемпионате мира 2022 года в Катаре форвард оформил дубль в ворота сборной Аргентины в четвертьфинале турнира (2:2, 5:6 по пенальти).

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