Гильермо Абаскаль высказался о дисквалификации футболистов «Спартака» в Кубке России

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о дисквалификации футболистов красно-белых в Кубке России.
«Что касается дисквалификаций наших игроков, то если ты нарушаешь правила и не являешься примером, то ты получаешь наказание», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, массовая драка среди футболистов произошла в матче «Зенит» — «Спартак» в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. По итогам событий были удалены шесть игроков: Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев («Спартак»), а также Родригао, Вильмар Барриос и Малком («Зенит»). Основное время матча завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти победу одержали хозяева — 4:2. Удалённые футболисты были дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России.
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