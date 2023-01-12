Тренер «Чарльтона» рассказал, что после матча с «МЮ» выпил пива с тен Хагом

Главный тренер «Чарльтона» Дин Холден рассказал об общении с Эриком тен Хагом после матча 1/4 финала Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:3). Также он отметил, что является болельщиком «красных дьяволов» и посещал матчи команды на «Олд Траффорд».
«Тен Хаг подошёл ко мне после игры и пригласил в свой офис. Мы вместе выпили пива, он также подарил бутылку вина для моей жены и футболку Рашфорда. Что ещё более важно, он пригласил меня в Кэррингтон (тренировочная база «МЮ». — Прим. «Чемпионата»), чтобы увидеть их тренировки. Мне как молодому тренеру бесценно учиться у лучших.
Это был особенный опыт. Я стоял и сидел в каждом углу «Олд Траффорда» на протяжении многих лет, но ни разу не думал, что буду стоять в технической зоне. Мой папа живёт по соседству, ему 70 лет, он приезжает сюда уже 60 с лишним лет… вау. Для него увидеть, как выходит его сын, — особенный момент», — цитирует Холдена UtdPlug.
Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема:
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