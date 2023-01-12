Кухарчук подписал контракт с «Торпедо»
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Российский полузащитник Илья Кухарчук стал игроком московского «Торпедо». Об этом сообщил телеграм-канал автозаводцев. По информации «РБ Спорт» соглашение игрока с «Торпедо» рассчитано на полтора года. Футболист будет выступать в новом клубе под 11-м игровым номером.
Фото: ФК «Торпедо» Москва
Ранее Кухарчук расторг контракт с подмосковными «Химками» по обоюдному согласию сторон. Соглашение игрока с подмосковной командой действовало до лета 2023 года. В текущем сезоне за «Химки» Илья Кухарчук провёл 10 матчей, забил два гола и стал автором одной результативной передачи.
«Торпедо» завершило первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. Команда набрала шесть очков после 17 проведённых встреч.
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