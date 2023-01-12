Гончаренко объяснил, как Газинский забил четыре «одинаковых» гола «Урала» после стандартов

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о голах команды после стандартных положений.



«Все секреты раскрывать не буду. Во-первых, Ранджелович отлично подаёт. Бывают моменты, когда он может сорвать мяч, но стабильность очень высокая. Плюс он может подавать разнообразно. Второй момент ― у нас большое количество футболистов, хорошо играющих головой: Газинский, Каштанов, Филипенко, Бегич, Эммерсон, Бикфалви. Конечно, соперник не может разобрать и закрыть их всех.



Проходит один и тот же розыгрыш из раза в раз? Да, потому что у нас высокие игроки, которым надо просто доставить мяч. Дальше они знают, как всё разыграть.



Газинский всегда замыкает, потому что он самый маленький из этой группы. Все остальные слишком высокие, а он очень подвижный. Юра знает, как оказаться в нужном месте», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Виктором Гончаренко читайте на «Чемпионате»: