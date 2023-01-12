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Гончаренко: отъезд из ЦСКА после игры с «Зенитом» — самое большое сожаление

Гончаренко: отъезд из ЦСКА после игры с «Зенитом» — самое большое сожаление
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Главный тренер «Урала» и экс-наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался об отъезде из армейского клуба в Беларусь после поражения от санкт-петербургского «Зенита» (0:4) в сезоне-2019/2020 Российской Премьер-Лиги.

«Отъезд из ЦСКА после игры с «Зенитом» ложится в канву фразы про совершение глупостей. Конечно, для меня это самое большое сожаление, сейчас бы я такого не сделал, потому что такое не должно сказываться на игроках, клубе, фанатах. Но я этого не стесняюсь, я это признаю», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В матче следующего тура чемпионата России с «Динамо» (0:0) армейцами руководил старший тренер Сергей Овчинников. После этой игры Гончаренко вернулся к работе.

Полностью интервью с Виктором Гончаренко читайте на «Чемпионате»:

«Больше всего хочется, чтобы ситуация в мире стала лучше». Откровенный Гончаренко «Больше всего хочется, чтобы ситуация в мире стала лучше». Откровенный Гончаренко
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