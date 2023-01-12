«Рубин» объявил об уходе Сайманова с должности гендиректора клуба

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов, занимавший эту должность с апреля 2018 года, покидает клуб, сообщает пресс-служба казанцев.
«Рустем Фидаевич Сайманов внёс неоценимый вклад в становление футбольных традиций в Татарстане. С 2007 по 2008 год он был спортивным директором «Рубина», собрав легендарный состав, который завоевал первое в истории клуба чемпионство. В 2017 году он вернулся в клуб — сначала вновь в качестве спортивного директора, а в 2018 году был назначен генеральным директором.
ФК «Рубин» выражает благодарность Рустему Фидаевичу за вклад в развитие клуба, желает дальнейших успехов в трудовой деятельности и семейного благополучия!» — говорится в заявлении.
Напомним, «Рубин» в текущем сезоне выступает в Мелбет Первой лиге. Команда идёт на третьем месте, после 20 туров набрав 37 очков.
- 12 января 2023
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