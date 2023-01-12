Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Ариса» Шуманский: звали в Россию, но там еврокубков в ближайшем будущем не будет

Новичок «Ариса» Шуманский: звали в Россию, но там еврокубков в ближайшем будущем не будет
Комментарии

Нападающий «Ариса» Артём Шуманский, недавно перешедший в кипрский клуб, рассказал о предложениях из России.

«Ещё совсем недавно я играл за молодёжный состав. И то, что за первый год в БАТЭ я забил несколько мячей, причём красивых, это чудо для меня самого. Команда помогла стать уверенным на поле. И когда появляется уверенность, то ты готов к остроумному решению. Конечно, любимый гол – в ворота «Бреста», когда перекинул через вратаря «парашютиком». Было приятно, что в «Арисе» расспрашивали об этих голах. Но здесь всё начинается с нуля и предстоит бороться за место в составе.

Долго раздумывал перед тем, как решиться на переход. В БАТЭ собрался отличный коллектив, я играл в атмосфере доверия и поддержки всей команды. Мне очень нравилось в БАТЭ. Если честно, не покидала мысль просто остаться. Однако в конце прошлого года я оказался перед сложным предметным выбором. Появились предложения из России: звали состоятельные клубы, прекрасные команды. А также кипрский «Арис», который уже участвовал в еврокубках и сейчас стремится к самым высоким местам. В футболе у России непростая ситуация: еврокубков в ближайшем будущем не будет. Поэтому не финансовые условия, а именно амбиции «Ариса» и перспектива еврокубков стали решающим аргументом. Моя мечта, ещё с детства, — перейти в европейские топ-5. Надеюсь, «Арис» будет двигаться только вперёд и мы заявим о себе в престижных турнирах. И что мне будет по силам дальше развиваться в Европе», — сказал Шуманский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023