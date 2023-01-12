«Рубин» сообщил о создании нового юридического лица и возрождении попечительского совета

Пресс-служба казанского «Рубина» объявила об образовании нового юридического лица – Автономной некоммерческой организации «Рубин».



Отмечается, что АНО «Рубин» создана постановлением кабинета министров Республики Татарстан. Полномочия учредителя организации возложены на Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. Помимо этого, возрождён попечительский совет клуба. Его состав будет объявлен дополнительно.



Ранее «Рубин» также объявил об уходе бывшего генерального директора клуба Рустема Сайманова. СМИ сообщали, что эту должность занял Александр Айбатов 30 декабря 2022 года.



«Рубин» набрал 37 очков в 20 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. В следующем туре казанцы сыграют с «Кубанью». Встреча состоится 5 марта 2023 года.