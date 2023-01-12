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Роднина: «Спартак» — это команда всей страны и с куда более длинной историей, чем «Зенит»

Роднина: «Спартак» — это команда всей страны и с куда более длинной историей, чем «Зенит»
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина ответила на вопрос о популярности «Спартака» и «Зенита».

«Кто популярнее: «Зенит» или «Спартак»? «Зенит» — это единственная команда в Санкт-Петербурге, поэтому у них свои локальные болельщики и плюс сколько-то болельщиков по всей стране. Но «Спартак» — это команда всей страны и с куда более длинной историей и традициями. Мне кажется, даже невозможно сравнивать. Давайте просто радоваться двум этим клубам. Моё поколение помнит великих игроков «Спартака», ведь мы не можем это разделить в своей памяти. Как бы сейчас ни выступал «Спартак», но мы помним эти традиции.

ВЦИОМ называл «Зенит» самой популярной командой в России? ВЦИОМ тоже надо деньги зарабатывать, вот они и придумывают такие рейтинги (смеётся). Меня удивляют бесконечные сравнения и выстраивания по рейтингу. Есть соревнования — выходи и соревнуйся. Популярность тяжело выставить по рейтингу. Рейтинг определяет результат», — приводит слова Родниной Legalbet.

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