«Нельзя пренебрегать любым этапом подготовки». Гаджиев — о пропуске Промесом сбора

Президент махачкалинского «Динамо», известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о пропуске нидерландским форвардом «Спартака» Квинси Промесом тренировочного сбора красно-белых.



«На самом деле нельзя пренебрежительно относиться к любому этапу подготовки. Если исходить из основ спортивной подготовки, то одно должно быть связано с другим. На самом деле, вся подготовка тесно связана одна с другой. Потеря какой-то из этих частей это не совсем ненужное дело. Если бы это так было, тогда бы и начинали бы без этого. Зачем начинать с этого цикла, если он не имеет принципиального значения?» — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.



Ранее сообщалось, что Промес может пропустить первый сбор «Спартака» в ОАЭ, который пройдёт с 13 по 27 января.