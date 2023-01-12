«Нельзя пренебрегать любым этапом подготовки». Гаджиев — о пропуске Промесом сбора

Президент махачкалинского «Динамо», известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о пропуске нидерландским форвардом «Спартака» Квинси Промесом тренировочного сбора красно-белых.
«На самом деле нельзя пренебрежительно относиться к любому этапу подготовки. Если исходить из основ спортивной подготовки, то одно должно быть связано с другим. На самом деле, вся подготовка тесно связана одна с другой. Потеря какой-то из этих частей это не совсем ненужное дело. Если бы это так было, тогда бы и начинали бы без этого. Зачем начинать с этого цикла, если он не имеет принципиального значения?» — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.
Ранее сообщалось, что Промес может пропустить первый сбор «Спартака» в ОАЭ, который пройдёт с 13 по 27 января.
- 12 января 2023
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